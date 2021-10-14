Синоптики обещают установление снежного покрова на большей части России на следующей неделе

Синоптики обещают установление снежного покрова на большей территории России в ближайшее время. Сейчас в азиатской части страны уже почти везде лежит снег, им не покрыта только южная часть региона. Но ситуация изменится уже на следующей неделе, похолодание начнется в ближайшие выходные.

"Уже снежный покров образовался на азиатской части основательно, почти везде. Только самый-самый юг еще бесснежный, но скоро и там будет снег", - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Если еще в четверг - пятницу на юге Хабаровского края, в Приморском крае тепло, то в конце недели температурный фон не порадует местных жителей. Температура будет 8-12 градусов, то есть понизится сразу на 7-8 градусов", - рассказал он.