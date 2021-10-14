СМИ: В Кремле планируют отставку главы Хакасии Валентина Коновалова

В Кремле планируют отправить в отставку губернатора Республики Хакасия Валентина Коновалова, отставка может состояться зимой-весной 2022 года, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Полномочия Коновалова истекают в 2023 году.

Коновалов победил на выборах губернатора в 2018 году, и теперь он остается единственным представителем оппозиционной партии (КПРФ), губернаторство которого не было согласовано с Кремлем, пишет издание. Два других несогласованных губернатора – Сергей Фургал и Владимир Сипягин – уже покинули свои посты (при очень разных обстоятельствах).

В Кремле изначально считали Коновалова, победившего за счет протестного голосования, неподготовленным для губернаторского поста. В кампании 2018 года коммунист, которому на тот момент был 31 год, участвовал в качестве "технического кандидата", чье выдвижение было согласовано тогдашним главой республики Виктором Зиминым. В результате Коновалов вышел с Зиминым во второй тур, позже Зимин снял свою кандидатуру с выборов.

Между тем, по данным РБК, у Коновалова отрицательный рейтинг доверия, он занимает последнее место по этому показателю среди глав регионов. Источник издания отмечает, что нынешний губернатор победил не за счет собственного высокого авторитета, а за счет еще более низкого рейтинга Зимина.

У Коновалова с самого начала не было внятной стратегии развития региона, говорит другой знакомый с ситуацией в республике собеседник. Со временем стали возникать ситуации, которые оказывали на его рейтинг негативное влияние, — проблемы с зарплатами, наполнением бюджета, молодой губернатор не имел влияния на крупные предприятия, работающие в Хакасии: угольщиков, "Русал".