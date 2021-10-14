В России на деньги из ФНБ создадут пожарную спецэскадрилью

В России по поручению Владимира Путин будет создана специальная пожарная эскадрилья из десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка32А11М и двух вертолетов Ми-26Т, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

Создаваться эскадрилья будет на средства из Фонда национального благосостояния, но содержанием ее в дальнейшем займется госкорпорация "Ростех". В компании подтвердили эти планы и отметили, что основу эскадрильи составит новейшая модификация вертолета Ка-32 со "стеклянной кабиной" и модернизированной системой пожаротушения.