Южноуральцев будут судить за кражу золотосодержащего концентрата с предприятия в Бурятии

Трех жителей Челябинской области будут судить за кражу золотосодержащего концентрата с месторождения в республике Бурятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Южноуральцев обвиняют в краже и незаконном обороте драгоценных металлов.

Следствие считает, что обвиняемые работали вахтовым методом на золоторудном месторождении. Находясь в штольне, принадлежащей золотодобывающей компании, обнаружили золотую жилу, откуда похитили золотосодержащий концентрат общей массой не менее 866,69 граммов, из которых масса золота составила 725,91 граммов и серебра – 34,03.

После этого они перевезли золотосодержащую руду в Челябинск, где их задержали. У них был изъято пять свертков незаконно добытого золотосодержащего песка, на общую сумму более 3 млн рублей.