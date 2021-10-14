Для майнеров криптовалют в России могут ввести специальные тарифы на электричество

В Минэнерго России поддерживают идею особых, повышенных тарифов на электроэнергию для майнеров. В ведомстве считают несправедливым потребление электричества майнерами по тарифам для населения, передает РБК.

Напомним, накануне иркутский губернатор Игорь Кобзев пожаловался на значительный рост подпольных майнеров криптовалют, из-за которых растет нагрузка на электросети.

"Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения", - заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на форуме "Российская энергетическая неделя".

По словам Шульгинова, если ситуация не изменится, придется увеличивать объем перекрестного субсидирования, а этого допускать нельзя.

Иркутская область очень привлекательная для майнеров: в регионе самые низкие тарифы на электричество для населения. По словам Кобзева, в этом году потребления электроэнергии выросло на 159%. Губернатор считает, что выходом является признание майнинга предпринимательской деятельностью и введение для майнеров специальных коммерческих тарифов.

По данным Кембриджского университета, в августе Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткоина. В последний месяц лета доля страны в суммарных вычислительных мощностях майнеров достигла 11% по сравнению с 6,8% в апреле. Лидером по объемам майнинга стали США (доля 35,4%), второе место занял Казахстан (18%).