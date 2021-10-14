14 Октября 2021
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Общество Челябинская область
контрольно-счетная палата (2017) | Фото: пермская городская дума

КСП проверит траты на проведение противоэпидемических мероприятий по коронавирусу в Сосновском районе

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит расходы администрации Сосновского района на проведение противоэпидемических мероприятий из-за коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

К контрольному мероприятию аудиторы приступят с 25 октября. Также они оценят эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками и проверят государственные закупки.

В КСП напомнили, что предыдущее контрольное мероприятие в районе было посвящено вопросам наполняемости местного бюджета. Тогда было выявлено свыше 100 млн руб. недополученных доходов. В рамках этого контрольного мероприятия будет дана оценка принятым мерам мэрии по исполнению ранее выданных предписаний и представлений.

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КСП проверит траты на проведение противоэпидемических мероприятий по коронавирусу в Сосновском районе

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Теги: КСП, проверка, коронавирус,



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