КСП проверит траты на проведение противоэпидемических мероприятий по коронавирусу в Сосновском районе

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит расходы администрации Сосновского района на проведение противоэпидемических мероприятий из-за коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

К контрольному мероприятию аудиторы приступят с 25 октября. Также они оценят эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками и проверят государственные закупки.

В КСП напомнили, что предыдущее контрольное мероприятие в районе было посвящено вопросам наполняемости местного бюджета. Тогда было выявлено свыше 100 млн руб. недополученных доходов. В рамках этого контрольного мероприятия будет дана оценка принятым мерам мэрии по исполнению ранее выданных предписаний и представлений.