В Тюменской области школьницу избила сверстница на глазах одноклассников

В туалете одной сельской школы 15-летнюю ученицу избила ее сверстница из параллельного класса. За происходящим наблюдали несколько учеников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Следователи проводят доследственную проверку.

"Будут проведены опросы участников конфликта, руководства школы, а также иные проверочные мероприятия. Кроме того, будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения. Проверено соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.