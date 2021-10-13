Facebook заблокировал пост со словом "хохлома" за "враждебные высказывания и ненависть"

Facebook заблокировал пост российского блогера Виталия Егорова со словом "хохлома" за враждебные высказывания и оскорбления. Об этом сообщил сам блогер в своем следующем посте, зацензурив "неприятное" соцсети слово звездочками, передает корреспондент Накануне.RU.

"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук ее ненавидит. Так и пишет "ненависть", - сообщил Виталий Егоров.

По версии Facebook, публикация "нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений". Также пользователя предупредили, что в случае неоднократного нарушения этих норм могут быть применены дополнительные ограничения.

Раньше искусственный интеллект Facebook уже удалял упоминания тренера волгоградского футбольного клуба "Ротор" Дмитрия Хохлова.