УФАС нашло нарушения в аукционе на строительство дороги в Джабык за 465 млн рублей

Челябинское УФАС признало частично обоснованными жалобы на аукцион по капремонту автодороги Фершампенуаз-Париж-железнодорожная станция Джабык с начальной ценой контракта 465,7 млн рублей.

В отношении должностного лица регионального миндортранса будет возбуждено административное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В частности, УФАС установило противоречия в материалах и характеристиках выполнения работ в проектной документации и смете контракта.

Предписание не выдавалось, поскольку заявок на участие в аукционе не поступило. В настоящий момент проводится новый аукцион.

Информация по доводам жалоб о сроках выполнения работ направлена в Контрольно-счетную плату региона.

Напомним, 6 августа президент России Владимир Путин провел в Магнитогорске совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ, а также о ходе ликвидации их последствий. На совещании губернатор Алексей Текслер доложил главе государства об оказании помощи жителям, пострадавшим от лесных пожаров, и попросил поддержке в вопросе строительства дороги до Джабыка.

В августе Правительство РФ одобрило выделение Росавтодору в 2021 году из резервного фонда дополнительных средств на проведение дорожных работ в регионе. В частности, в Челябинской области будет проведено устройство асфальтобетонного покрытия к посёлку Джабык. На эти цели выделено 480 миллионов рублей на строительство участка дороги.