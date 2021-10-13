13 Октября 2021
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Общество Челябинская область
техника, ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

УФАС нашло нарушения в аукционе на строительство дороги в Джабык за 465 млн рублей

Челябинское УФАС признало частично обоснованными жалобы на аукцион по капремонту автодороги Фершампенуаз-Париж-железнодорожная станция Джабык с начальной ценой контракта 465,7 млн рублей.

В отношении должностного лица регионального миндортранса будет возбуждено административное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В частности, УФАС установило противоречия в материалах и характеристиках выполнения работ в проектной документации и смете контракта.

Предписание не выдавалось, поскольку заявок на участие в аукционе не поступило. В настоящий момент проводится новый аукцион.

Информация по доводам жалоб о сроках выполнения работ направлена в Контрольно-счетную плату региона.

Напомним, 6 августа президент России Владимир Путин провел в Магнитогорске совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ, а также о ходе ликвидации их последствий. На совещании губернатор Алексей Текслер доложил главе государства об оказании помощи жителям, пострадавшим от лесных пожаров, и попросил поддержке в вопросе строительства дороги до Джабыка.

В августе Правительство РФ одобрило выделение Росавтодору в 2021 году из резервного фонда дополнительных средств на проведение дорожных работ в регионе. В частности, в Челябинской области будет проведено устройство асфальтобетонного покрытия к посёлку Джабык. На эти цели выделено 480 миллионов рублей на строительство участка дороги.

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УФАС нашло нарушения в аукционе на строительство дороги в Джабык за 465 млн рублей

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Теги: дорога, Джабык, аукцион, нарушения,



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