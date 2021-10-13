Дело "химмашевского стрелка" поступило в Свердловский облсуд

Дело "химмашевского стрелка" Сергея Болкова, устроившего стрельбу с балкона и ранившего 9-летнюю девочку, поступило в Свердловский областной суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда..

"Дело передано в производство судье Минееву Андрею Николаевичу. Дата рассмотрения еще не назначена", - сообщают в суде.

Напомним, что экс-полицейского судят сразу по ряду статей, среди которых:

Ст.317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа);

Ст.167 ч.2 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия);

Ст.119 ч.1 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью);

Ст.213 ч.2 УК РФ (Хулиганство с применением оружия);

Ст.127 ч.2 п.г УК РФ (Незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия);

Ст. 30 ч.3, ст.105 ч.2 п.п.а,в,е,и УК РФ (Покушение на убийство двух или более лиц; малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений);

Ст.317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Инцидент произошел 30 мая текущего года. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сначала полчаса удерживал в своей квартире на Химмаше соседа, пока тому не удалось высвободиться и сбежать. Позже мужчина вышел на балкон и открыл стрельбу. Осуществив несколько выстрелов, обвиняемый не только повредил 10 автомобилей, причинив тем самым ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей, но и подстрелил 9-летнюю девочку, находящуюся в авто со своими родителями.

При задержании он также осуществил четыре выстрела в представителей правоохранительных органов и три в сотрудников вневедомственной охраны, попав в одного из них. Во время обстрела школьница находилась в машине с родителями. Одна из пуль попала в автомобиль, ребенок получил ранение в живот. Известно, что ей пришлось удалить часть кишечника, также пуля задела позвоночник.

После Чкаловский районный суд отправил 48-летнего мужчину на два месяца под стражу. При этом ему переквалифицировали статью с "покушения на малолетнего" и "покушения на сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на двух лиц".

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