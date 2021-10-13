Минюст попросит бизнес создать 70 тыс. рабочих мест для осужденных к 2030 году

Министерство юстиции России предложит бизнесу создать 70 тыс. рабочих мест для осужденных на принудительные работы. Этого показателя нужно достичь к 2030 году, заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

Российские власти в этом году из-за нехватки рабочей силы в виде трудовых мигрантов сначала осторожно, а потом и вполне громко начали обсуждать идею привлечения к труду заключенных. Активнее всех лоббирует идею вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство и ЖКХ – отрасли, которые больше всех пострадали от отсутствия иностранных мигрантов во время пандемии.

Так, по мнению Хуснуллина, только российские стройки могут создать рабочие места для 180 тыс. заключенных. Среди объектов с самой большой нехваткой рабочей силы он называл БАМ, Транссиб и так называемый Восточный полигон РЖД. Только на этих трех объектах могли бы работать около 11 тыс. заключенных.

Ранее российские СМИ писали, что идея о привлечении заключенных для работы на стройках в целом устраивает и россиян, и чиновников, вот только сами отбывающие наказание от нее не в восторге. Дело в том, что переход на такие работы лишает заключенного некоторых важных привилегий, например, возможности просить об УДО после отбывания двух третей срока: после выхода на принудительные работы "отбытый срок" для УДО обнулится, так что уже давно отбывающие свой срок заключенные едва ли согласятся "смягчить наказание".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.