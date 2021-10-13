13 Октября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
дети, детский сад, роснефть, игрушки, детская мебель (2018) | Фото:пресс-служба Роснефть

В Югорске ребенок получил травму головы в детском саду

В Югре следователи проводят проверку по факту применения насилия к воспитаннику детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел 12 октября в детском саду Якорек в Югорске. Ребенок получил травму головы. При этом работники детского сада не оказали ребенку своевременную медицинскую помощь.

"Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, кроме того проверяется информация о неоднократном применении насилия к ребенку со стороны других воспитанников и бездействия воспитателей, а также поступающие от жителей города сообщения о противоправных действиях отдельных работников учреждения", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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В Югорске ребенок получил травму головы в детском саду

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Теги: травма головы, проверка, насилие



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