984 человека скончались в России за сутки от коронавируса

Суточная смертность от коронавируса в России впервые с начала пандемии составила 984 случая. Уже больше недели этот показатель держится вблизи отметки 1 тыс.

Также растет и заболеваемость. За последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровел 21 801 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 7 861 681 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 219 329 летальных исходов, выздоровели 6 916 086 человек.