В Екатеринбурге начнут подготовку к новому проекту НГП

В уральской столице приступают к подготовке нового проекта нормативов градостроительного проектирования (НГП). Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Напомним, что последние нормативы, ориентируясь на которые застройщики проектировали жилые здания, были утверждены еще в 2015 году. Новый документ должен быть подготовлен до 11 ноября текущего года. Ответственным за это назначен замглавы города по строительству Рустам Галямов.

НГП также определяют необходимый уровень обеспеченности местных жителей объектами инфраструктуры, в числе которых школы, детские сады, медицинские, спортивные и культурные учреждения.