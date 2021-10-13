На Эльмаше временно изменят движение трамваев из-за ремонта путей

Начиная с 23.30 15 октября на Эльмаше будет временно изменено движение трамваев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.

В связи с ремонтными работами на улице Донской (от улицы Энтузиастов до улицы Баумана) будет полностью закрыт трамвайный маршрут № 7 "Эльмаш – 7 Ключей" вплоть до 05.00 18 октября. Позже маршрут также закроют с 23.30 22 октября и до 05.00 25 октября.

Также в указанный период трамвайный маршрут № 14 "Керамическая – Эльмаш" будет следовать по маршруту № 25 "станция "Керамическая" – станция "Фрезеровщиков", а в направлении станции "Шарташ" трамвайный маршрут № 16 "Эльмаш – Шарташ" проследует от станции "Фрезеровщиков" по улице Старых Большевиков и далее по действующему маршруту.

Специалисты ЕМУП "Гортранс" напоминают, что ремонт трамвайных путей − необходимая мера для повышения безопасности и качества пассажирских перевозок.