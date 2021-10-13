13 Октября 2021
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Экономика Свердловская область
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Число выданных займов в свердловских КПК за год выросло в 1,5 раза

Свердловчане стали чаще оформлять займы в кредитных потребительских кооперативах. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.
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По данным управления, КПК, зарегистрированные в Свердловской области, с января по июнь 2021 года выдали займы на 1,4 млрд рублей - и это в полтора раза больше, чем год назад. Количество действующих договоров займа выросло на 19% (до 3,4 тысяч), а объем привлеченных средств увеличился на 42% и составил 432 млн рублей.

Любопытно, что при этом количество КПК на Среднем Урале сокращается: на конец первого полугодия 2021-го в регионе действует 51 кооператив, за год их стало на 6% меньше. А 26 КПК в Свердловской области находятся в стадии ликвидации и банкротства.

"Несмотря на сокращение количества кооперативов, их услуги по-прежнему востребованы у населения - получить заем в КПК действительно проще, чем в банке. Но стоит помнить, что проценты по ним значительно выше банковских, при этом вложенные в КПК средства не защищены государственной системой страхования вкладов", - прокомментировала начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Наталья Мокшина.

Напомним, ранее стало известно, что свердловчане хранят в банках 783 млрд рублей. При этом жители региона стали намного чаще использовать для оплаты банковские карты.

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Число выданных займов в свердловских КПК за год выросло в 1,5 раза

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Теги: КПК, займы, Свердловская область



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