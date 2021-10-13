В России в качестве эксперимента разрешает ставить диагноз дистанционно

Минэкономразвития России подготовило проект постановления правительства, которое даст право врачам ставить диагноз дистанционно, без обязательной очной консультации.

Переход на "дистант" в здравоохранении планируется в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций (так называемая "цифровая песочница"), пишет РБК.

Программа, как предполагается, будет действовать три года на всей территории страны. Определен ряд сервисов и клиник, которые будут участвовать в эксперименте: "Медси", "СберЗдоровье", "Доктор рядом", "Ниармедик". К эксперименту смогут присоединяться и другие игроки. Услуги будут оказываться только на коммерческой основе.

В "СберЗдоровье" считают, что до 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать удаленно – собрать анамнез, поставить предварительный диагноз, назначить лечение.

Оценивать эффективность программы будут по целевым показателям: к концу третьего года эксперимента в нем должны поучаствовать не менее 860 медработников, 75 тыс. пациентов, которым будет проведено 120 тыс. телемедицинских консультаций. При этом рынок телемедицины может вырасти за этот период с 10 млрд руб. до 80-100 млрд руб.