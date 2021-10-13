Первый С-500, полученный ВС РФ, встал на боевое дежурство в Москве

Первый бригадный комплект ЗРС С-500 "Прометей" поступил на боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространство над Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороне. Второй комплекс поступит на боевое дежурство в первой половине 2022 года, поделился тот же инсайдер. Официально эту информацию в оборонном ведомстве не подтвердили.

В середине сентября этого года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве ОПК, сообщил, что российские военные начали получать "Прометей", но пока не в полном комплекте: "Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава".

Также он заявил, что Индия может стать первым иностранным покупателем новой системы ПВО С-500. Однако пока никаких договоренностей нет.

В июле сообщалось, что Минобороны России и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку первой партии зенитных ракетных систем С-500 "Прометей".

20 июля Минобороны сообщило об успешном испытании на полигоне Капустин Яр ЗРС С-500 "Прометей". Система выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. Цель была поражена, стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики. Также в оборонном ведомстве заявили о высокой надежности "Прометея".