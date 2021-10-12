Британская Daily Express извинилась перед создателями вакцины "Спутник V"

Британская газета Daily Express удалила перепечатку статьи таблоида Sun о том, что создатели "Спутника V", якобы, украли формулы у британских коллег. Это произошло после того, как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) связался с редакцией и дал свои пояснения.

"Целый ряд британских желтых газет, известных своей скандальностью и подтасовками информации, были вынуждены извиниться и опровергнуть очередную фальшивку о якобы "украденных" секретах производства британской вакцины, столкнувшись с неопровержимыми фактами из распространенного вчера заявления Российского фонда прямых инвестиций", - сообщает Telegram-канал "Спутник V", который ведется РФПИ.

Но если Daily Express принесла извинения и опубликовала пояснения РФПИ, то Sun лишь внесла в свою изначальную публикацию цитаты из заявления российской организации.

"До нашего сведения дошло, что это [сообщение о краже вакцины] было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины "Спутник V" (НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи) — общеизвестна. В статье [опубликованной The Sun] также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы рады внести ясность и опубликовать заявление Российского фонда прямых инвестиций", — написала Daily Express.

В РФПИ считают, что этот "вброс" был развернут "с подачи транснациональных корпораций из состава Большой Фармы в погоне за прибылями и долей рынка за счет здоровья обычных людей".