Назван размер минимальной пенсии в Москве на 2022 год

Столичные власти одобрили проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024гг. Дефицит в следующем году составит 372 млрд руб., доходы – 3,26 трлн руб., расходы – 3,64 трлн руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Также из проекта бюджета стало известно, что минимальная пенсия в Москве с учетом столичной доплаты составит 21 193 руб. Зарплата бюджетников будет проиндексирована на 4,8% (это лишь 64% от прогнозируемой в 2021 году инфляции).