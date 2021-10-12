12 Октября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Сургуте задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве. Его искали 15 лет

В Сургуте оперативники задержали мужчину 1989 года рождения, 15 лет разыскиваемого за убийство и изнасилование, совершенное в Башкирии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД Югры.

По версии следствия, в 2006 году подозреваемый приехал в одно из сельских поселений республики, где вечером, будучи пьяным, напал на девушку, затащил ее в овраг, изнасиловал и убил. Чтобы скрыть преступление преступник припорошил труп землей. Этой же ночью он уехал из деревни на такси.

"Тогда правоохранительными органами Республики Башкортостан было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство" и ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации "Изнасилование". Преступление 12 лет оставалось нераскрытым. Личность преступника удалось установить при сверке ДНК профиля в 2018 году, он был объявлен в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении полицейских.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничества, угоны, кражи и грабеж. Более того, он разыскивался судебными приставами, как злостный неплательщик алиментов.

В сентябре 2021 года оперативники уголовного розыска установили, что разыскиваемый скрывается в Сургуте. С помощью сотрудников Росгвардии он был задержан и помещен в СИЗО, а после этапирован в Башкортостан, где его будут судить за совершение особо тяжкого преступления.

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В Сургуте задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве. Его искали 15 лет

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Теги: подозреваемый, убийство, изнасилование, ДНК



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