В Алтайском крае задержан управделами губернатора

В Алтайском крае задержан управляющий делами губернатора и правительства региона, он стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и злоупотреблении ими, передает "Коммерсант" со ссылкой на краевое управление ФСБ. В спецслужбе не назвали фамилию чиновника, но с 2018 года такую должность в администрации региона занимает Андрей Степанов. Сообщается, что следствие будет ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Дело касается расследования о строительстве правительственного паркинга в 2016 году в Барнауле. Стоимость госконтракта на строительство объекта составила более 80 млн руб. Чтобы снизить эту сумму, заказчик и подрядчик внесли изменения в проект, но его не одобрила госэкспертиза.

"Однако на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в арбитраж для возмещения затрат. В 2020 году управделами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва госконтракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения государственной экспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн руб. для оплаты исковых требований подрядчика", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.