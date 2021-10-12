В правительстве рассказали, как "свободные от COVID" регионы могут выиграть 5 млрд рублей

Правительство огласило правила, по которым между регионами, "свободными от коронавируса", разыграют гранты. Общий "призовой фонд" – 5 млрд руб.

Правда, свежая статистика говорит о том, что претендентов на победу будет не много – сейчас в 77 из 85 регионов заболеваемость растет, в стране осталось лишь около 20 тыс. свободных коронавирусных коек.

Лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Количество победителей и размер вознаграждения будет устанавливать федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Он же утвердит форму конкурсной заявки.

Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе – показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.

Конкурс планируется провести в ноябре. Сведения о нем будут публиковаться на официальном сайте Роспотребнадзора.