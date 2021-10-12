Столичные коммунисты подадут обращение к президенту с требованием отменить ДЭГ

Столичные коммунисты 13 октября собираются подать обращения в администрацию президента России с требованием отказаться от дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Валерий Рашкин, Сергей Обухов и Денис Парфенов, зарегистрированные сегодня в качестве депутатов Госдумы от КПРФ, собираются требовать "прекратить политические преследования коммунистов". Кроме того, они намерены потребовать "реализовать предложения КПРФ, оглашённые в статье лидера партии Геннадия Зюганова "Главные требования времени: выход из тупика, устойчивое развитие".

Примечательно, что сегодня все депутаты приглашены на прием к президенту России в Кремль.