В Пермском крае правоохранители предотвратили заказное убийство

В Пермском крае правоохранители предотвратили заказное убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Подозреваемым по делу является 50-летний житель Кунгура. По версии следствия, с начала апреля по май 2021 г. он за 800 тыс. руб. нанял "киллера" для убийства 60-летнего предпринимателя. Исполнитель "убийства" действовал под контролем правоохранителей. Подозреваемого задержали после того, как тот передал всю сумму денег "киллеру".

В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведены многочисленные следственные действия, судебные экспертизы. Сейчас рассматривать дело будет суд.