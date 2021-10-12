12 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
уголовное дело (2016) | Фото: newbur.ru

В Пермском крае правоохранители предотвратили заказное убийство

В Пермском крае правоохранители предотвратили заказное убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Подозреваемым по делу является 50-летний житель Кунгура. По версии следствия, с начала апреля по май 2021 г. он за 800 тыс. руб. нанял "киллера" для убийства 60-летнего предпринимателя. Исполнитель "убийства" действовал под контролем правоохранителей. Подозреваемого задержали после того, как тот передал всю сумму денег "киллеру".

В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведены многочисленные следственные действия, судебные экспертизы. Сейчас рассматривать дело будет суд.

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В Пермском крае правоохранители предотвратили заказное убийство

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Теги: заказное убийство, подозреваемый, уголовное дело



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