Сдали нервы: глава Якутии ударил кулаком по столу на совещании с правительством

Глава Якутии Айсен Николаев сам завирусил видео с совещания, где он в гневе бьет кулаком по столу и кричит "Хватит!" на председателя республиканского правительства Андрея Тарасенко (кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Николаева).

В итоге ролик стал мемом, иллюстрирующим ситуацию в регионах с коронавирусом.

Инцидент произошел на совещании 11 октября. Обсуждалась проблема нехватки медицинского кислорода в ковидных больницах. В регионе производства кислорода не наладили, поэтому приходится его приобретать у соседей, например, в Хабаровске. Николаев отчитал Тарасенко за то, что не были созданы кислородные станции, "о чем просили многие главврачи".

На возражения премьера Николаев стукнул кулаком по столу и закричал: "Хватит!", а потом добавил: "Так вы о чем думали целый год? У тебя люди сидят без кислорода. Говорите, неправильно было сделано... Сейчас машина перевернется на трассе, и что будет? Конечно, это дорогие решения... Жизнь людей - это приоритет. Поймите и поставьте правильные задачи".