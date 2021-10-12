12 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга о коронавирусе: "Ситуация напряженная, люди болеют тяжело"

Сегодня, 12 октября, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оперативного штаба по профилактике коронавируса. На нем обсуждалась сложившаяся ситуация с заболеваемостью.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, градоначальник констатировал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается. По-прежнему большинство заболевших - это люди старше 60 лет, однако на втором месте по статистике возрастная категория от 30 до 39 лет.

"Ситуация напряженная, люди болеют тяжело. А сейчас это усугубляется еще и началом сезона вирусных заболеваний, гриппа. Поэтому я прошу усилить противоэпидемиологические меры при нахождении в общественных местах, в частности, в общественном транспорте. Взять на особый контроль соблюдение масочного режима в учреждениях с большим скоплением людей", - призвал Алексей Орлов.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов в ходе заседания рассказал, что по данным на 11 октября первым компонентом от COVID-19 привились порядка 500 тысяч екатеринбуржцев. Также он отметил, что на сегодняшний день город недостатка вакцин от коронавируса не испытывает: в распоряжении есть более 600 тысяч доз, в том числе 104 тысячи - вакцины "Спутник Лайт".

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Мэр Екатеринбурга о коронавирусе: "Ситуация напряженная, люди болеют тяжело"

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Теги: Орлов, коронавирус, ситуация, Екатеринбург



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