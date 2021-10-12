"У нас страна вождистская": спикером Госдумы снова стал Володин

Вячеслав Володин во второй раз возглавил Госдуму. На первом заседании парламента VIII созыва депутаты предпочли его альтернативному кандидату от КПРФ Дмитрию Новикову.

Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев рассказал, что кандидатуру Володина согласовали все руководители фракций, а сам Володин, то ли в шутку, то ли всерьез, предлагал пост спикера отдать президенту России.

Несмотря на то, что кандидатуру Володина поддерживали представители всех партий, коммунисты предложили альтернативу. Геннадий Зюганов, лидер фракции КПРФ в Госдуме, выдвинул на этот пост Дмитрия Новикова, заметив: "У нас страна вождистская. От персоны руководителя зависит очень много".

Володин призвал ввести ответственность депутатов за взятые на себя обязательства, а также утвердить обязательность отчетов народных избранников.

Он согласился с предложением Николая Коломийцева (КПРФ) о приглашении на ближайшие заседания министра внутренних дел, генерального прокурора и представителей федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Володин согласился, что в условиях пандемии снова нужно вводить ограничения для сотрудников Госдумы и депутатов. Это сокращение пленарных заседаний, запрет на посещение посторонними Госдумы, ограничение работы буфетов, измерение температуры тела на входе в парламент. "Вакцинировано 70% зарегистрированных депутатов. Это мало", - отметил Володин.

Володин не стал возражать против предложения СРЗП об увеличении количества приоритетных законопроектов фракции, сейчас таких законопроектов семь, эти проекты в обязательном порядке рассматриваются в течение сессии.

"Мне это, конечно, голосов не добавит, но я скажу: мы – высший законодательный орган. Нельзя быть властью и быть при этом власти в оппозиции", - заявил Володин, отвечая на вопрос о расширении депутатских полномочий. Этот вопрос, кстати, поднимали сегодня и коммунисты, и представители "Справедливой России – За правду".