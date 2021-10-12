12 Октября 2021
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Экономика Воронежская область
(2021) | Фото: govvrn.ru

В Воронежской области запланированы туристические инвестпроекты на 25 миллиардов рублей

В Воронежской области будет создан туристический кластер, который охватит территорию трех районов и столицы региона. Кластер "Воронежский" будет включать объекты в Новоусманском, Рамонском, Семилукском районах.

Ранее губернатор Александр Гусев уже анонсировал, что Рамонь войдет в состав кластера, который включает дворцовый комплекс Ольденбургских. Комплекс сейчас переживает реконструкцию. В Нижнем парке восстановлена парковая лестница и грот. Уже отреставрированы Свитский корпус, Дом с ризалитами и помещения цокольного этажа дворца. Открыты девять залов, экспозиции в которых освещают историю масштабной созидательной деятельности семей Ольденбургских и Лейхтенбергских в Воронежской губернии и Российской империи.

Глава региона договорился с РЖД о запуске ретро-поезда, который курсирует по маршруту "Воронеж - Графская - Рамонь". Сначала пассажиров доставляют на станцию "Графская" единственным в стране действующим электровозом модели "ЧС4" в оформленном в стилистике XIX века вагоне. На "Графской" локомотив заменяют на паровоз серии "Л". Во время остановок на станциях "Графская" и "Рамонь", туристы смогут посетить выставки об истории железнодорожных перевозок. Затем участников отвезут автобусом в Дворцовый комплекс Ольденбургских.

"Воронежский" - не единственный кластер в сфере туризма в регионе. Развитие приоритетных туристических территорий определено стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года. Департамент предпринимательства и торговли областного правительства подготовил инвестпроекты на 25 миллиардов рублей, сейчас они презентуются потенциальным инвесторам. Планы правительства включают организацию санаторно-курортного комплекса, современные гостиничные объекты, общественные пространства, спортивные, оздоровительные, развлекательные площадки, рекреационные зоны на берегу Дона.

Напомним, еще один кластер планировалось создать к 2023-2024 в Хохольском районе - в его состав войдет историко-природный парк "Костенки – Борщево – Архангельское". Гостям парка предлагается маршрут, наделенный объектами туристической инфраструктуры и объединяющий природные достопримечательности района. На тропе туристов будут ждать оборудованные смотровые площадки, объекты дополненной реальности и стенды с информацией. В парке можно будет посмотреть площадку, где сымитирован быт древних людей, эко ферму, подворье ремесленников, посетить зоопитомник и воспользоваться лыжной базой.

Кроме того в области работает экопарк "Каялов бор", над проектом которого потрудились архитекторы бюро TOUarchitects. Парк предлагает исторический маршрут, посвященный "Слове о полку Игореве". Реализуется и проект "Вид на Царский сад. Благоустройство прибрежной зоны и пляжа в Богучаре", включающий парковую зону, игровые и спортивные объекты.

Добавим, что общественные пространства Воронежской области будут отмечены на всероссийской интерактивной карте, которую Минстрой создал в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Парки и скверы, обновленные с привлечением средств нацпроекта, будут нанесены на карту по всей стране. В Воронежской области 65 таких объектов.

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В Воронежской области запланированы туристические инвестпроекты на 25 миллиардов рублей

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Теги: туристический кластер воронежский, туризм, инвестпроект



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