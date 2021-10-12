"Новшества" Конституции: первое заседание новой ГД открыл не старейший депутат

Госдума VIII созыва начала свою работу с "нововведений" в регламенте.

Хотя Конституция России предусматривает, что первое заседание нового состава открывает старейший из избранных депутатов (на сегодняшний день это Владимир Ресин, 85 лет), председательствует сегодня Валентина Терешкова (84 года).

Ранее было объявлено, что в президиуме на первом пленарном заседании будут находиться старейшие депутаты от всех фракций (это Светлана Савицкая, Галина Хованская, Владимир Жириновский и Алексей Нечаев), хотя такого правила нет ни в одном законе.

Всем заседателям из президиума предоставили слово. Светлана Савицкая, представляющая КПРФ, поздравила с прохождением в Госдуму "всех честно победивших".

Владимир Жириновский (ЛДПР) предложил в новом созыве "создать, наконец, парламентский центр". Он также обратил внимание на то, что на первом заседании Госдумы отсутствуют 23 депутата – они болеют коронавирусом. Жириновский добавил, что "пять депутатов прошлой Думы уже гниют в сырой земле, потому что не хотели надевать маски". Политик похвастался тем, что у него уже шесть прививок, призвал не пускать в зал заседаний непривитых парламентариев.

Галина Хованская ("Справедливая Россия – За правду") назвала прошедшую избирательную кампанию "очень тяжелой, выходящей за границы вообще всего разумного".

Новичок Госдумы, председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев начал с запоминающихся цитат: "Прилив поднимает все лодки, а отлив показывает, кто был без плавок". Далее он заявил о добровольности вакцинации и тут же сцепился с Жириновским, который яростно против этого протестует. Нечаев попросил не затыкать ему рот и, видимо, нажил себе в Госдуме как минимум одного влиятельного оппонента.

"Поддержка лидера страны – одна из причин победы нашей партии", - Терешкова, представляющая "Единую Россию", начала свое выступление в президиуме с благодарностей Владимиру Путину. Напомним, в прошлом созыве Терешкова инициировала включение в Конституцию поправки, разрешающей Путину баллотироваться в президенты России еще два раза. "У нас впереди выборы президента России. Это ответственный период. Наша задача – обеспечить политическую стабильность", - заметила Терешкова.