Российские молочники пожаловались в ФАС на рост издержек производства

Рост производственных издержек в молочной отрасли привел к тому, что себестоимость производства сырого молока выросла на 28%, его переработка – на 14-16%. На это повлияли тарифы на электричество, рост цен на корма, удобрения, упаковку. Свое влияние оказали также девальвация рубля и подорожание импортных составляющих, сообщили в "Союзмолоке".

Отраслевой союз обратился в ФАС и Минпромторг с соответствующей жалобой, пишет "Коммерсант".

Молочники отмечают, что резкий рост себестоимости привел к повышению цен на их продукцию, а оно, в свою очередь, привело к снижению доходности и даже убыткам. Какие-то производители даже остановили работу.

В "Союзмолоке" предупреждают, что в среднесрочной перспективе динамика цен на молочную продукцию может быть обусловлена отложенным влиянием увеличения расходов, а также растущей стоимостью импорта, на который приходится около 16% рынка.

В Минсельхозе летом отмечали, что цены на молоко и молочные продукты остаются стабильными, несмотря на рост себестоимости.

Поставщики молочных продуктов между тем уже начали предупреждать торговые сети о повышении цен.