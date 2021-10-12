Юношеский турнир по дзюдо, посвященный памяти погибших сотрудников ОВД, прошел в Тюмени

Накануне в Тюмени прошел седьмой Всероссийский юношеский турнир по дзюдо, посвященный памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга, передает корреспондент Накануне.RU. Две сотни юношей и девушек состязались за за кубки, медали и призы генерального партнера соревнований АО «Транснефть-Сибирь» в 17 весовых категориях.

В соревнованиях участвовали молодые люди 2005-2007 годов рождения, представлявшие Приволжский, Сибирский и Уральский федеральные округа.

Организаторами турнира выступили: Федерация дзюдо России, Правительство Тюменской области, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ТООО «Объединенная федерация дзюдо и самбо», «ЦОП «Тюмень-дзюдо».

Перед началом состязаний прошло торжественное возложение цветов у Мемориального комплекса «Погибшим сотрудниками ОВД в годы ВОВ и мирное время» и баннера памяти.

На красном мраморе мемориала отлито в темной бронзе 240 имён героев. Юные спортсмены и организаторы отдали дань памяти погибшим героям.

Затем перед тренерами и спортсменами с приветственным словом выступили почетные гости: Александр Мартиновский - начальник управления по работе с личным составом управления МВД РФ по Тюменской области; Евгений Хромин - директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области; Сергей Сметанюк - заместитель генерального директора АО «Транснефть-Сибирь»; Светлана Фирсова - вдова Героя России подполковника милиции Юрия Фирсова, награжденного Орденом Мужества (посмертно).

Поединки в рамках соревнований проходили два дня. В ходе поединков юным спортсменам Тюменской области удалось завоевать 35 медалей, из них 19 на счету воспитанников Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» ,сообщается на официальной странице центра.

Золотые награды завоевали: Сергей Петухов (-50, М.Небиев), Ибрагим Ахильгов (-66, М.Небиев), Владимир Данилишин (-73, Т.Беляева, Д.Данилишин), Данил Хориков (+90, Э.Котов), Полина Вакушина (-48, Т.Беляева, А.Буклаускас), Валерия Носова (-52, Т.Беляева).

Серебряными призерами стали: Темирлан Шахнавазов (-55, В.Гусев, А.Буклаускас, А.Стенин), Бислан Катамардов (+90, Т.Беляева, А.Пудовкин), Алена Уржумцева (-44, В.Гусев, А.Буклаускас, А.Стенин), Дарья Стародумова (-63, Т.Беляева).

«Бронзы» удостоились: Дмитрий Винцеев (-46, Т.Беляева, Р.Муслимов), Магомед Бийтемиров (-46, В.Гусев, А.Буклаускас, А.Стенин), Ярослав Крапивин (-50, Т.Беляева), Владислав Федянин (-55, М.Небиев), Никита Леонгард (-60, Э.Котов), Рашид Хадзиев (-81, Т.Беляева, А.Буклаускас), Луиза Набиева (-44, М.Небиев), Алтынгуль Исмагомбетова (-48, М.Небиев), Александра Мосолова (-70, Т.Беляева).

Турнир с каждым годом становится все более востребованным среди юных дзюдоистов и их тренеров. Тренер по дзюдо УСС «Факел» города Сургута Евгений Халтурин: «Мы приезжаем на эти соревнования ежегодно. Очень хороший уровень проведения турнира. Обязательно останемся на набарывание. Это как очередной этап подготовки к первенству России в Ижевске. Будем бороться, бороться и побеждать».