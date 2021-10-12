Юношеский турнир по дзюдо, посвященный памяти погибших сотрудников ОВД, прошел в Тюмени

12 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Тюменская область
дзюдо, спорт, турнир, состязания (2021) | Фото: vk.com/tyumen_judo

Юношеский турнир по дзюдо, посвященный памяти погибших сотрудников ОВД, прошел в Тюмени

Накануне в Тюмени прошел седьмой Всероссийский юношеский турнир по дзюдо, посвященный памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга, передает корреспондент Накануне.RU. Две сотни юношей и девушек состязались за за кубки, медали и призы генерального партнера соревнований АО «Транснефть-Сибирь» в 17 весовых категориях.

дзюдо, турнир, награждение, сметанюк(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

В соревнованиях участвовали молодые люди 2005-2007 годов рождения, представлявшие Приволжский, Сибирский и Уральский федеральные округа.

дзюдо, спорт, турнир, состязания(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

Организаторами турнира выступили: Федерация дзюдо России, Правительство Тюменской области, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ТООО «Объединенная федерация дзюдо и самбо», «ЦОП «Тюмень-дзюдо».

дзюдо, турнир, спорт(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

Перед началом состязаний прошло торжественное возложение цветов у Мемориального комплекса «Погибшим сотрудниками ОВД в годы ВОВ и мирное время» и баннера памяти.

возложение цветов, памятник, сергей сметанюк(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

На красном мраморе мемориала отлито в темной бронзе 240 имён героев. Юные спортсмены и организаторы отдали дань памяти погибшим героям.

сергей сметанюк, возложение цветов(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

возложение цветов, юноши, дети, патриотическое воспитание(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

памятник, возложение цветов, сметанюк(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

памятник, возложение цветов, сметанюк(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

памятник погибшим, памятная плита, погибшие, цветы, память(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

Затем перед тренерами и спортсменами с приветственным словом выступили почетные гости: Александр Мартиновский - начальник управления по работе с личным составом управления МВД РФ по Тюменской области; Евгений Хромин - директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области; Сергей Сметанюк - заместитель генерального директора АО «Транснефть-Сибирь»; Светлана Фирсова - вдова Героя России подполковника милиции Юрия Фирсова, награжденного Орденом Мужества (посмертно).

дзюдо, награждение, сметанюк(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

Поединки в рамках соревнований проходили два дня. В ходе поединков юным спортсменам Тюменской области удалось завоевать 35 медалей, из них 19 на счету воспитанников Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» ,сообщается на официальной странице центра.

дзюдо, турнир, соревнования, спорт(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

Золотые награды завоевали: Сергей Петухов (-50, М.Небиев), Ибрагим Ахильгов (-66, М.Небиев), Владимир Данилишин (-73, Т.Беляева, Д.Данилишин), Данил Хориков (+90, Э.Котов), Полина Вакушина (-48, Т.Беляева, А.Буклаускас), Валерия Носова (-52, Т.Беляева).

сметанюк, транснефть(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

Серебряными призерами стали: Темирлан Шахнавазов (-55, В.Гусев, А.Буклаускас, А.Стенин), Бислан Катамардов (+90, Т.Беляева, А.Пудовкин), Алена Уржумцева (-44, В.Гусев, А.Буклаускас, А.Стенин), Дарья Стародумова (-63, Т.Беляева).

дзюдо, турнир, спорт,награждение(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

«Бронзы» удостоились: Дмитрий Винцеев (-46, Т.Беляева, Р.Муслимов), Магомед Бийтемиров (-46, В.Гусев, А.Буклаускас, А.Стенин), Ярослав Крапивин (-50, Т.Беляева), Владислав Федянин (-55, М.Небиев), Никита Леонгард (-60, Э.Котов), Рашид Хадзиев (-81, Т.Беляева, А.Буклаускас), Луиза Набиева (-44, М.Небиев), Алтынгуль Исмагомбетова (-48, М.Небиев), Александра Мосолова (-70, Т.Беляева).

дзюдо, турнир, спорт, девушки(2021)|Фото: vk.com/tyumen_judo

Турнир с каждым годом становится все более востребованным среди юных дзюдоистов и их тренеров. Тренер по дзюдо УСС «Факел» города Сургута Евгений Халтурин: «Мы приезжаем на эти соревнования ежегодно. Очень хороший уровень проведения турнира. Обязательно останемся на набарывание. Это как очередной этап подготовки к первенству России в Ижевске. Будем бороться, бороться и побеждать».

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Юношеский турнир по дзюдо, посвященный памяти погибших сотрудников ОВД, прошел в Тюмени

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дзюдо, сергей сметанюк, транснефть , состязания по дзюдо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети