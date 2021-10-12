17 Января 2022
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Общество Тюменская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Команда Тюменской области стала лидером интегрального рейтинга регионов по версии РАНХиГС

Команда представителей органов власти, муниципальных образований и учреждений Тюменской области получила статус "Команда – лидер интегрального рейтинга регионов" в рамках программы повышения квалификации "Системный подход в управлении регионом" на базе Сибирского института управления – филиала РАНХиГС в Новосибирске.

Обучение было построено по принципу тематических модулей, посвященных отработке определенных компетенций, а также планированию проектов. Свои работы представили региональные команды Сибирского и Уральского федеральных округов.

Тюменцы презентовали совместный с ЗАО "Агрохолдинг "Юбилейный" проект "Тюменский протеин – индустрия белка". В результате его реализации в регионе будет создано уникальное производство по глубокой переработке гороха, не имеющее аналогов в России, что позволит увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции и создать высокооплачиваемые рабочие места.

Эксперты Центра управления проектами РАНХиГС отметили высокий уровень ответственности команды Тюменской области, активность в процессе обучения и эффективное взаимодействие между участниками.

Программа "Системный подход в управлении регионом" направлена на расширение сообщества управленцев, объединенных общим видением развития, пониманием целей и задач, понятийным аппаратом и методологией через включение муниципальных команд в работу по улучшению инвестиционного климата.

Теги: президентская академия, ранхигс



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