СМИ: Производитель подсолнечных масел "Олейна" и Ideal повысит отпускные цены

Производитель подсолнечного масла "Олейна" и Ideal повысил с октября отпускные цены на 3,2%. 1 октября закончился срок соглашения, которое по принуждению правительства России подписали производители и торговые сети – оно "замораживало" цены на подсолнечное масло и сахар.

В компании-производителе сообщили, что это "незначительное поднятие цен на премиальные бренды, причем оно произошло для дистрибьюторов, а для торговых сетей стоимость осталась прежней. Впрочем, часть ритейлеров (например, сеть "Верный") получает эти товары именно через дистрибьюторов, отмечают "Известия".

Производители подсолнечного масла объясняют повышение цены на товар окончанием срока действия соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло, которые были заключены в декабре прошлого года. А также дефицитом сырья, ростом издержек, окончанием запасов урожая прошлого года и так далее, — рассказали в "Верном". — В очередной раз поставщики используют конъюнктуру рынка в свою пользу, в то время как ритейлеры вынуждены работать с минимальной маржинальностью".

По данным издания, другие производители тоже могут поднять отпускные цены на 3-5% на некоторые бренды и категории.

По соглашению о стабилизации цены на все бренды масла были равны, что не соответствует маркетинговым политикам производителей, рассказал глава Масложирового союза Михаил Мальцев. У производителей подсолнечное масло стоило 95 рублей за 1 литр, разная популярность продукции не учитывалась. Постепенно на рынке будет происходить естественное возвращение к полноценному ассортиментному ряду, разнообразному по ценам, сказал эксперт.

В Минсельхозе России заявили, что "объективные предпосылки для значительного повышения стоимости подсолнечного масла на внутреннем рынке отсутствуют".