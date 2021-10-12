В Челябинской области фермеры осуждены за мошенничество с субсидиями на 15 млн рублей

В Челябинской области два жителя региона признаны виновными в совершении мошенничества при получении субсидий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Главы крестьянско-фермерских хозяйств предоставили в минсельхоз фиктивные документы и получили субсидии в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на общую сумму 15, 5 млн рублей.

Один из обвиняемых получил 4 года условно за мошенничество, второй – 6,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. рублей. Он также был признан виновным в подделке официальных документов. Осужденные должны возместить ущерб в сумме 13 млн 650 тыс. рублей.