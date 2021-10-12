12 Октября 2021
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установка креста на месте строительства храма святого князя Александра Невского (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

На Урале установили крест на месте строительства храма Александра Невского

Сегодня в уральском городе Алапаевск на месте строительства храма в честь святого благоверного князя Александра Невского установлен поклонный крест и отслужен молебен с чином освящения.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, в богослужении приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, глава Алапаевска Сайгид Билалов, председатель попечительского совета Фонда святой Екатерины Татьяна Алтушкина, а также жители города. Обычай установки поклонных крестов берет начало в глубокой древности, чтобы любой человек имел возможность вознести молитву Господу и небесным заступникам, особенно о богоугодном деле.

"Для нас всех это большой праздник. К 1937 году в нашей стране из 60 тысяч церквей осталось только 100, а на этом месте вместо снесенного храма появился первый кинотеатр "Безбожник". Я надеюсь, что эти времена никогда не повторятся. На этом кресте написаны прекрасные слова, в которых благопожелание всем жителям Алапаевска. Господь выбирает места для своих особых событий, такие места, которые смогут продолжать память о нашей истории. В год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского мы начнем доброе дело, и после молитвы митрополита Мефодия дело будет спориться. Надеюсь, что у нас хорошо пойдет, и здесь появится не только храм, но и школа для детей, для взрослых. Алапаевск меняется каждый год в лучшую сторону, и я желаю, чтобы созидательные труды умножались", - сказала Анна Громова.

Новая святыня будет построена в максимальной близости от ее исторического расположения. Первый храм был заложен к 900-летию Крещения Руси в 1888 году и являлся памятником архитектуры XIX века. В 1930 году храм Александра Невского закрыли. Здесь появился первый кинотеатр города, а спустя некоторое время здание разобрали и из его кирпича выстроили на берегу речки Алапаихи ниже Свято-Троицкого собора рабочую баню.

установка креста на месте строительства храма святого князя Александра Невского(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Сегодня дело в восстановлении храма уже вышло на территорию города. Вся моя жизнь так или иначе связана с Александром Невским: небесным покровителем моего отца был Невский; первый храм, в котором я работал сторожем-истопником, а потом алтарником, - в этом храме был придел святого князя; в монашество я подстригся в день памяти Александра Невского. И сегодня здесь начинается строительство храма в честь Александра Невского, и, кроме молитвы, я приложил и руку к созданию проекта храма. Благодарю тех людей, которые приложили силы для духовного развития города. Это Елисаветинское общество, Императорское палестинское просветительское общество, Игорь Алексеевич Алтушкин, Андрей Анатольевич Козицын и Андрей Моисеевич Симановский. Эти люди очень многое сделали для города и святынь, через которые на город сходит Божья благодать", - отметил митрополит Мефодий.

Помимо храма планируется возвести воскресную школу для подрастающего поколения - это будет одноэтажное здание с учебными классами и трапезной. Таким образом, в городе будет создан целый православный комплекс, а у детей появится возможность вновь изучать основы православной культуры. На данный момент несколько воскресных классов размещаются в здании напольной школы, где сегодня восстановлен музей памяти представителей императорского дома Романовых.

"Большая честь для нас и большая радость, что начинается это строительство в год 800-летия Александра Невского. У нас было много мероприятий, посвященных этой дате, в том числе и открытие выставки, посвященной князю. Сегодняшний день - это знаковое событие. Строительство храма - это частичка жизни в это непростое время", - сказала Татьяна Алтушкина.

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На Урале установили крест на месте строительства храма Александра Невского

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Теги: храм, крест, строительство, Алапаевск



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