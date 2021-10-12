В Челябинске лидера ОПГ будут судить за занятие высшего положения в преступной иерархии

В Челябинске будут судить участников организованной преступной группы и их лидера, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Участников ОПГ обвиняют в вымогательстве, хулиганстве, разбоях, грабежах, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, незаконном хранении оружия, самоуправстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратура.

Следствие считает, что участники ОПГ в период с 2013 г. по май 2020 г. совершили более 10 преступлений, связанных с хищением имущества предпринимателей.

"Один из обвиняемых, являясь ставленником так называемого "вора в законе", имея авторитет в криминальном мире и многократный опыт совершения преступлений, занимает высшее положение в преступной иерархии", - рассказали в прокуратуре.

Предпринимателям был причинен ущерб в размере около 2 млн рублей. Имущество обвиняемых арестовано на сумму 5,5 млн рублей.