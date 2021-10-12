12 Октября 2021
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Общество Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин простыл, занимаясь спортом на свежем воздухе

У президента России сегодня насыщенный рабочий график, в котором будет встреча с новыми депутатами Госдумы в Георгиевском зале Кремля, а также переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном.

Между тем, накануне Владимир Путин был не совсем здоров. 69-летний глава государства сообщил на совещании по агропрому, что недавно простыл после занятий спортом на воздухе (пояснения потребовались из-за того, что Путин несколько раз кашлял).

Чуть позже на совещании Совбеза РФ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель президента и выразила обеспокоенность его здоровьем, заметив, что на следующую неделю запланирован Международный женский форум, на котором его ждут.

"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит", - ответил Путин.

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Путин простыл, занимаясь спортом на свежем воздухе

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Теги: владимир путин, спорт, простуда, кашель



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