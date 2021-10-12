Воспитанники детского сада в Екатеринбурге смогут осваивать робототехнику под присмотром педагогов

В детском саду №168 появились робототехнические наборы и обучающие конструкторы для детей всех возрастов. Подарок для подрастающего поколения сделал депутат гордумы и основатель медфракции Алексей Вихарев.

По его словам, в дошкольном учреждении давно мечтали развивать у детей инженерные навыки, однако не имели для этого современного оборудования. В связи с этим педагоги и родители и обратились к депутату.

"Новинки в садике встретили с радостью. Малыши осваивают наборы попроще, учатся собирать объёмные фигуры. Для ребят постарше есть роботы, которых нужно программировать, безопасные электронные конструкторы, а также полюбившийся многим экологичный конструктор Cuboro. Играть и учиться с такими наборами очень интересно. Попробовал сам, соревновался с мальчиком Гришей на скорость собрать фигуру по образцу, уступил ему", - рассказал Вихарев в своих социальных сетях.

Напомним, что в конце августа депутат также подарил гимназии №99 Екатеринбурга 20 робототехнических наборов и 3D принтер, благодаря чему ученики уже в этом учебном году смогут начать изучение робототехники и программирования "Microbit robot".