12 Октября 2021
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Алексей Вихарев подарил детскому саду №168 в Екатеринбурге робототехнические наборы и обучающие конструкторы (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Воспитанники детского сада в Екатеринбурге смогут осваивать робототехнику под присмотром педагогов

В детском саду №168 появились робототехнические наборы и обучающие конструкторы для детей всех возрастов. Подарок для подрастающего поколения сделал депутат гордумы и основатель медфракции Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев подарил детскому саду №168 в Екатеринбурге робототехнические наборы и обучающие конструкторы(2021)|Фото: Алексей ВихаревАлексей Вихарев подарил детскому саду №168 в Екатеринбурге робототехнические наборы и обучающие конструкторы(2021)|Фото: Алексей Вихарев

По его словам, в дошкольном учреждении давно мечтали развивать у детей инженерные навыки, однако не имели для этого современного оборудования. В связи с этим педагоги и родители и обратились к депутату.

"Новинки в садике встретили с радостью. Малыши осваивают наборы попроще, учатся собирать объёмные фигуры. Для ребят постарше есть роботы, которых нужно программировать, безопасные электронные конструкторы, а также полюбившийся многим экологичный конструктор Cuboro. Играть и учиться с такими наборами очень интересно. Попробовал сам, соревновался с мальчиком Гришей на скорость собрать фигуру по образцу, уступил ему", - рассказал Вихарев в своих социальных сетях.

Алексей Вихарев подарил детскому саду №168 в Екатеринбурге робототехнические наборы и обучающие конструкторы(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Напомним, что в конце августа депутат также подарил гимназии №99 Екатеринбурга 20 робототехнических наборов и 3D принтер, благодаря чему ученики уже в этом учебном году смогут начать изучение робототехники и программирования "Microbit robot".

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Воспитанники детского сада в Екатеринбурге смогут осваивать робототехнику под присмотром педагогов

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Теги: Екатеринбург, Вихарев, робототехника, детский сад, конструкторы, дети



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