В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали два человека

В Челябинске два человека пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом ПАЗ.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла 11 октября на улице Воровского. Водитель автомобиля Ford при выезде с АЗС не уступила дорогу и совершила столкновение с автобусом Паз, который двигался по крайней левой полосе, прямо.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и 21-летняя девушка, которая находилась в автобусе. Они доставлены в больницу.