12 Октября 2021
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Политика В России
Анна Кузнецова (2019) | Фото: Накануне.RU

Названы кандидатуры на пост уполномоченного по правам ребенка РФ

В Администрации президента России обсуждают кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенка вместо Анны Кузнецовой, которая ушла в отставку после избрания в Госдуму.

Один из вероятных кандидатов — член президентского Совета по правам человека Ирина Боровова. Она возглавляет Ассоциацию онкологических пациентов "Здравствуй! " и общественную организацию "Наши дети". Также она является муниципальным депутатом московского района Текстильщики от "Единой России", членом Общественного народного фронта.

Как пишут Ведомости со ссылкой на близкий к министерству здравоохранения источник, Боровова — хороший специалист в своей сфере.

Среди других обсуждаемых кандидатов – сенатор Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, член Общественной палаты, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

Напомним, детский омбудсмен стала единственной из "предвыборной пятерки" "ЕР", кто реально переходит на работу в Госдуму после выборов. Как сообщалось ранее, она может занять место вице-спикера ГД.

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Названы кандидатуры на пост уполномоченного по правам ребенка РФ

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Теги: уполномоченный по правам ребенка, Кузнецова



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