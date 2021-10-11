Если в России не появится стандарт 5G, качество мобильной связи начнет ухудшаться

Если в ближайшие годы в России не начнется развертывание сетей 5G, инфраструктура четвертого поколения связи (4G) начнет деградировать, а с ней и качество передачи данных. Так считает гендиректор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.

"Если в наших агломерациях в течение какого-то осмысленного времени не появится нормальный стандарт 5G, то качество обычного пользовательского опыта мобильной связи начнет деградировать", — отметил эксперт в интервью РБК.

Он пояснил, что плотность населения в агломерациях увеличивается, примерно на 40–50% в год растет объем потребления данных, более тяжелыми становятся контентные единицы: видео, приложения. "Стандарт может поддерживать определенную плотность населения с определенным объемом трафика. Мобильные операторы вынуждены увеличивать количество базовых станций, чтобы уменьшить зону покрытия каждой и добиться на ней приемлемого качества. Это работает какое-то время, потом становится неэффективным", — указал глава "МегаФона", пояснив, что это слишком дорого и сложно с технической точки зрения.

В конце июля российское правительство объявило о намерении запустить работу 5G в крупных городах через три года.

Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сети будут работать на отечественном оборудовании. Работы по внедрению связи нового поколения ведет корпорация "Ростех". Правда, никаких подвижек в плане выделения частот (а это самый важный вопрос) пока нет.

В начале 2021 года эксперты оценивали создание в России сетей мобильной связи пятого в сумму 1-1,2 трлн руб. Начало активного внедрения технологии ожидается не раньше 2004 года.

Ранее сообщалось, что у российских операторов возникнут проблемы с тем, чтобы добиться выделения частот под сеть. Так, операторы могут в ближайшем будущем не рассчитывать на получение самого желанного диапазона частот под 5G – 3,4-3,8 ГГц, сообщил в сентябре прошлого года глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц, называемый еще "золотым" (он идеально подходит под стандарт 5G, под него производится оборудование и смартфоны), используют в России силовые структуры и спецсвязь. Эксперты и операторы отмечают, что работа в более высоком диапазоне будет гораздо дороже, сложнее и не позволит реализовать весь потенциал технологии, в частности, не сможет обеспечить максимальные скорости доступа в сеть.