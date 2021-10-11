11 Октября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
сизо камера решетка заключение тюрьма (2008) | Фото:

Медведчуку вручили подозрение в госизмене и ходатайство еще об одном аресте

Председателю политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, который с мая находится под домашним арестом, вручили ходатайство о новом аресте с альтернативой залога в миллиард гривен.

Накануне генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов заявили, что политик подозревается в "госизмене и содействии террористической организации". Имеется в виду покупка угля в ДНР и ЛНР. Его обвиняют также в срыве контрактов с ЮАР, чтобы "вернуть Украину в удушливые объятия РФ", как красочно описал Баканов. При этом заявлено, что в деле замешан и Петр Порошенко и его тоже могут привлечь.

Покупка Украиной донбасского угля через российские фирмы является секретом полишинеля и выглядит откровенно слабо. А ДНР и ЛНР не признаны на Украине "террористическими организациями", поэтому данное обвинение юридически пусто.

Однопартиец Медведчука депутат Рады Ренат Кузьмин считает, что новое обвинение Медведчука затеяли, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных офшоров Владимира Зеленского.

"Медведчук уже находится под домашний арестом, закон не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Но для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?" - написал Кузьмин.

Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом до 31 октября. Преследование политика не подкреплено убедительными доказательствами реальных преступлений и основано скорее на его "неправильной" политической позиции. До сих пор так и не ясно, за что конкретно его преследуют.

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Медведчуку вручили подозрение в госизмене и ходатайство еще об одном аресте

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Теги: Украина, Виктор Медведчук, госизмена, арест



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