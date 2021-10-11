На Южном Урале экс-главу поселения осудили за присвоение более 600 тысяч рублей

В Челябинской области суд признал бывшего главу Багарякского сельского поселения виновным в присвоении вверенного имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Обвиняемый в 2018-2019 гг. заключал фиктивные договоры с директором коммерческой организации на производство грейдирования автомобильных дорог и уборку снега. Работы не выполнялись, но глава подписывал акты приема работ и переводил средства бюджета в коммерческую организацию.

Эти деньги директор обналичивал и передавал главе поселения. Ущерб составил более 630 тысяч рублей.

Приговором суда экс-главе поселения запрещено на 2,5 года занимать должности на государственной и муниципальной службе. Директора коммерческой организации признан виновным в пособничестве в присвоении вверенного имущества. Ему запрещено на 1,5 года занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Осужденные погасили причиненный ущерб.