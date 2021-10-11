В Челябинске с экс-сотрудницы МУПа взыскали более 5 млн рублей, полученных преступным путем

В Челябинске с бывшей начальницы абонентской группы абонентской службы МУП "ЧКТС" взыскали в доход государства свыше 5,2 млн рублей, полученных преступным путем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2019 году женщина была осуждена за получение взяток, коммерческих подкупов и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Осужденная в 2014-2015 гг. получила денежные средства на общую сумму свыше 5 млн. рублей за совершение противоправных действий в пользу коммерческих организаций.

Часть эти денег она разместила в банке, получив доход по вкладу в виде процентов, тем самым легализовав их.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с осужденной 5,2 млн рублей. Суд требования прокурора удовлетворил. Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.