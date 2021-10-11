В дагестанской школе погиб 14-летний ученик – на него с ножом напал одноклассник
В одном из 9-х классов 51-й школы Махачкалы между подростками произошел конфликт. В результате один нанес другому ножевое ранение. Пострадавший скончался в больнице, передает "Интерфакс".
Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый доставлен в полицию.
К расследованию присоединились прокуратура и республиканское министерство образования. Надзорное ведомство проверит, как школа соблюдает закон о профилактике правонарушений.