К расследованию присоединились прокуратура и республиканское министерство образования. Надзорное ведомство проверит, как школа соблюдает закон о профилактике правонарушений.

В одном из 9-х классов 51-й школы Махачкалы между подростками произошел конфликт. В результате один нанес другому ножевое ранение. Пострадавший скончался в больнице, передает "Интерфакс" .

В дагестанской школе погиб 14-летний ученик – на него с ножом напал одноклассник





