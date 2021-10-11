Глава Якутии отменил отставку ректора Малой академии наук, не согласившегося отдать помещения под ковидный госпиталь

В Якутии скандал вокруг ректора Малой академии наук республики.

Накануне стало известно, что Василия Павлова, возглавляющего академию, уволили. Он заявил, что это связно с несогласием отдать по приказу Минобрнауки региона помещения академии под коронавирусный стационар.

Но уже сегодня глава Якутии Айсен Николаев провел встречу с Павловым, а потом на заседании правительства велел министру образования и науки вернуть уволенного ректора на его пост. Министру образования Якутии Михаилу Сивцеву объявлен выговор за нарушение Трудового кодекса, главе правительство вынесено замечание за предоставление недостоверной информации.

"Действуете, как лебедь, рак и щука — классический пример. Все решения по Павлову должны быть отменены, если они были приняты, в течение ближайшего часа", - возмутился Николаев.

Напомним, из-за непростой ситуации с коронавирусом в регионе местные власти на прошлой неделе приняли решение ограничить посещение массовых мероприятий – на них смогут пройти только граждане с QR-кодом – о вакцинации или перенесенном заболевании.