Бывший министр Прикамья возглавил Индустриальный район Перми

Бывший министр промышленности Пермского края и экс-кандидат в депутаты регионального заксобрания Дмитрий Дробинин возглавит администрацию Индустриального района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Приказ о назначении Дробинина на пост и.о. главы района подписал мэр Перми Алексей Демкин.

К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня. На ближайшем заседании Алексей Демкин представит Дробинина депутатскому корпусу. Заседание состоится 19 октября.

Алексей Демкин отметил, что Дмитрий Дробинин является опытным управленцем. Он занимал руководящие должности в министерстве промышленности, инноваций и науки Пермского края, являлся советником главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в Пермском крае.