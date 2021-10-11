В Челябинской области экс-полицейский, предложивший бизнесмену за 25 млн рублей закрыть дело, получил условный срок

В Челябинской области бывший сотрудник полиции приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно за покушение на мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2019 году осужденный предложил бизнесмену выплатить ему 25 млн рублей за прекращение уголовного дела за неуплату налогов. Бизнесмен передал сотруднику полиции 200 тыс. руб.

После этого он обратился в правоохранительные органы и сообщил о преступных действиях.