11 Октября 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер назвал своевременной мерой введение обязательной вакцинации на Южном Урале

Губернатор Алексей Текслер назвал своевременной мерой решение о введении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан на территории Челябинской области.

"В текущей ситуации это верное решение, именно эти группы - врачи, учителя, работники торговли и других сфер - наиболее подвержены риску заражения, также сами в случае болезни становятся источником опасности для других", - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что в регионе сложная ситуация по коронавирусу, растет заболеваемость и смертность. Койки на ковидных базах заполнены, а их дальнейшее увеличение будет негативно влиять на оказание текущей и плановой медицинской помощи.

"Также хочу обратить внимание, что 94% госпитализированных с ковидом в Челябинской области – это непривитые и подавляющее большинство тяжелых случаев — это тоже непривитые граждане. Так что обязательная вакцинация — это своевременная мера, мы все хотим, чтобы обычная жизнь продолжалась без локдаунов и дополнительных ограничений. Для этого обязательно нужно пройти вакцинацию", - сообщил он.

Напомним, в Челябинской области с сегодняшнего дня введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснется муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания.

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Текслер назвал своевременной мерой введение обязательной вакцинации на Южном Урале

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Теги: Алексей Текслер, вакцинация, коронавирус, обязательная вакцинация,



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